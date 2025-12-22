Karabük'te elektrikli otomobilin ters yönde ilerlemesi cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde ilerleyen elektrikli otomobil cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde ilerleyen elektrikli otomobil cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü mevkisinde ters yönde ilerleyen elektrikli otomobil, trafiği tehlikeye attı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, aracın ters yönde ilerlemesi yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.