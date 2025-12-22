Habertürk
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        22.12.2025 - 13:14
        Ş.Ç. (43) idaresindeki 34 CAJ 767 plakalı otomobil ile M.D. (37) yönetimindeki 34 JD 5295 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Arslanlar köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ş.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

