Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ş.Ç. (43) idaresindeki 34 CAJ 767 plakalı otomobil ile M.D. (37) yönetimindeki 34 JD 5295 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Arslanlar köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ş.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
