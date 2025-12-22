Karabük Üniversitesinde "Sosyal İnovasyon Merkezi" kuruldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal projeler geliştirerek dünyaya yenilikçi bakış açıları ve modeller üretecek "Sosyal İnovasyon Merkezi"nin kurulduğunu söyledi.

Rektör Kırışık, AA muhabirine, üniversite olarak sosyal inovasyona önem verdiklerini, ilk olarak düzenledikleri Sosyal Bilimler Festivali'nin (SosyalFest), Türkiye ve dünya çapında bir yarışma olarak planlandığını, geliştirildiğini ve büyük bir organizasyon haline dönüştürdüklerini anlattı.

İkinci büyük projelerinin ise Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) olduğuna değinen Kırışık, merkez bünyesinde kurdukları 29 politika masasında 150'ye yakın akademisyenin, öğrencilerin ve bürokratların politika raporları hazırladığını, Türkiye'nin güncel sorunlarına çözüm önerilerinin üretildiğini ve şimdiye kadar 9 politika raporunu hayata geçirdiklerini belirtti.

Rektör Kırışık, şimdiyse kuracakları sosyal inovasyon ekosistemini Sosyal İnovasyon Merkezi ile geliştirmek ve taçlandırmak istediklerini dile getirerek, "Teknokent bünyesinde sosyal inovasyon projeleri yapacak, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, şirketlerimizle ve Türkiye'deki önemli aktörlerle problemlere çözüm önerileri üretecek veya yeni gelişmelere sahne olacak inovatif projeler üretecek bir merkez kuruyoruz." diye konuştu.

Dünyanın zirvesinin sosyal inovasyon olduğunu, sosyal bilimlerde üretilen en önemli şeylerden birinin sosyal inovasyon hareketleri olduğuna işaret eden Kırışık, "Üniversite olarak sosyal inovatif hareketler ve sosyal projeler geliştirerek, sosyal inovasyonda dünyaya yenilikçi bakış açıları, yenilikçi modeller üretecek gelişmeye imza atıyoruz." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal inovasyonda açık ara önde gittiğini ve Avrupa devletlerinin de bu konuda önemli güce sahip olduğunu vurgulayan Kırışık, sosyal bilimlerin dışarıdan ithal edilmesi zor konular olduğunun altını çizdi. Rektör Kırışık, her toplumun geçmişten getirdiği değerleri, kültürü, örf ve adetlerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Dolayısıyla her sosyal inovasyon hareketi her kültüre, her topluma uyum sağlamayabilir. Uyumsuzluklar çeşitli sosyal çatışmalara neden olabilir. Biz de geçmişte, tarihte yapmış olduğumuz gibi inovatif projeler geliştirmeliyiz. Köklerimizden, değerlerimizden, tarihimizden, atalarımızın geliştirdiği inovatif projelerden de esinlenerek daha da gelişmiş, bugünün dünyasına hitap edecek sosyal projeler geliştirmeliyiz."