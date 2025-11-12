Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Karabük'teki ailesine verildi

        Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi, Karabük'teki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 02:18 Güncelleme: 12.11.2025 - 02:18
        
        

        Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

        Haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı Şirinevler Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

        Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

