Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın şehadet haberi Karabük'teki ailesine verildi

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

