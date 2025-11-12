Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te beton pompasıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karabük'te beton pompasıyla çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:52 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:52
        Karabük'te beton pompasıyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karabük'te beton pompasıyla çarpışan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yakınlarında M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton pompasıyla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki V.B, İ.A, Y.G. ve O.B. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

