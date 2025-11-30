Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 67-54 yendi.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Karabük Demir Kartalspor'u 67-54 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 32-28 geride giren konuk ekip, ikinci yarıda öne geçerek müsabakayı 67-54 kazandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.