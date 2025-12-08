Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesinde uluslararası öğrencilerin kültürleri tanıtıldı

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uluslararası öğrencilerin katılımıyla kültür ve dayanışma buluşması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 18:21 Güncelleme: 08.12.2025 - 18:26
        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uluslararası öğrencilerin katılımıyla kültür ve dayanışma buluşması düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Yemen, Filistin ve Moritanya'nın bağımsızlık günlerini ve kültürel yapısını yansıtan programlar yapıldı.

        Etkinlikte dayanışma, kültürel paylaşım ve akademik birliktelik mesajları verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, dost ülkelerle daha güçlü bir geleceğin inşa edilmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

