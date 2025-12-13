Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor

        Karabük Belediyesi, otobüs terminalinde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:06
        Karabük'te otobüs terminalinde yenileme çalışmaları sürüyor
        Karabük Belediyesi, otobüs terminalinde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açılamaya göre, kentin ulaşım standardını yükseltmeyi hedefleyen proje, hem mimari hem de teknik altyapı açısından terminali tamamen yenilemeyi amaçlıyor.

        Belediye ekipleri, bir yandan mevcut yapının güçlendirilmesi ve modern terminale dönüştürülmesi için çalışmaları sürdürürken, diğer yandan yolcu trafiğinin aksamaması adına geçici terminal alanında tüm hizmetlerin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

        Terminalin iç ve dış mimarisinde yapılacak düzenlemeyle geniş bekleme salonları, modern bilet satış noktaları, yenilenmiş peron düzeni, kafeterya ve sosyal alanlar oluşturulacak, ayrıca otopark ve çevre düzenlemesi de tamamlanacak.

        Yeni terminalin, hem Karabük'e gelen misafirler hem de şehirlerarası seyahat eden yolcular için konforu artırması hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, terminalde yapılan yenilemenin Karabük'ün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu önemli dönüşüm olduğunu belirterek, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek için kapsamlı terminal modernizasyonu başlattık. Hemşehrilerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha çağdaş ulaşım merkezi kazandırmak istiyoruz. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, yolcuların ve terminal esnafının süreçten olumsuz etkilenmemesi için geçici terminal alanının titizlikle planlandığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın ulaşım hizmetinin kesintiye uğramaması için geçici alanda tüm düzenlemeleri yaptık. Esnafımızla sürekli iletişim halindeyiz. Hem hizmet kalitesini koruyor hem de yeni terminal tamamlanana kadar geçiş sürecini sorunsuz yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

