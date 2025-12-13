Habertürk
        Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Giriş: 13.12.2025 - 15:14 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:14
        Karabük'te kayıp kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kentteki bir otelden dün hastaneye gitmek üzere ayrılan Abizer Y'nin (29) geri dönmemesi üzerine dini nikahlı eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Aracı, Kapullu ile 5000 Evler Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda olduğu tespit edilen Abizer Y, ormanlık alanda hareketsiz halde bulundu.

        Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Abizer Y'nin cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

