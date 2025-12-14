Karabük'te kurtlar ve domuz fotokapanla görüntülendi
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla kurt sürüsü ve domuz görüntülendi.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kurulan fotokapanla kurt sürüsü ve domuz görüntülendi.
Doğasever Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Bölgede sık sık yaban hayvanlarını kayda alan Işık, kurt sürüsü ve domuz görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan gece görüntülerinde, domuz ve kurtların bölgede dolaşması yer alıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.