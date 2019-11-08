Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu

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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının kimliği belli oldu.



Zonguldak Caddesi Cumapazarı mevkisinde meydan gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Murat İ. yönetimindeki 78 M 0131 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden yaşlı kadının Hatice Kuş (85) olduğu olduğu öğrenildi. Kuş'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.

KARABÜK 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:07

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