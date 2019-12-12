KADEM’den KARDEMİR’e ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başbakanlığı döneminde babasının KARDEMİR’i ziyareti sırasında şeref defterine yazdıklarını dikkatlice okudu

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını A.Ş (KARDEMİR) ziyaret etti.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından karşılanan KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, hizmet binası olarak kullanılmak üzere Yenişehir Mahallesi'nde KADEM Karabük Temsilciliğine tahsis edilen lojman nedeniyle KARDEMİR yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette KARDEMİR'in tarihi geçmişi ve bugünkü faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Genel Müdür Soykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 02 Ocak 2004 tarihinde fabrikaya gerçekleştirdiği ziyaret esnasında KARDEMİR için yeni hedefler belirlediğini, bu kapsamda kurulan Ray Üretim Tesisleri ile birlikte şirketin bugün Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üretici haline geldiğini, 6 yıllık bir yatırım süreci bağlamında özellikle son 2 yıldaki gayretlerle ilk üretimin ve sevkiyatın gerçekleştiği Demiryolu Teker Üretim Tesisiyle birlikte TCDD’nin raylı sistemlerindeki atılımlarına büyük katkılar sunduğunu söyledi.

2023 yılı hedefleri doğrultusunda fabrikanın otomotiv ve savunma sanayisine çelik tedarik çalışmalarını başlattığını ifade eden Soykan, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek KADEM’in faaliyetlerine de her zaman destek olacaklarını kaydetti.

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu ise dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdiği konuşmasında kadınların hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal ve sanatsal alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktivitelerle Türkiye’nin gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti.



Babasının Şeref Defterine yazdıklarını dikkatlice inceledi

Babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olarak 2004 yılında KARDEMİR'e yaptığı ziyarette şirket Şeref Defterine yazdıklarını titizlikle okuyan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da KARDEMİR'in ülke sanayisine katkılarının yanı sıra sosyal konulardaki farkındalığı ve hizmetleri için fabrika yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette, kadınların çeşitli sosyal ve sanatsal faaliyetlerini yapabileceği ve mesleki kursların verilebileceği "El Emeği Kadın Kooperatifi"nin çalışmalarında kullanılmak üzere KARDEMİR tarafından KADEM Karabük Temsilciliğine mevcut hizmet binasına ek olarak tahsis edilecek lojman için de protokol imzalandı.

Ziyaret, KARDEMİR Genel Müdürü Soykan’ın günün anısına Başkan Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a şirket ürünlerinden oluşan masa setinin takdimi ile sona erdi.

KARABÜK 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:26

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