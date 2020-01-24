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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den Rektör Polat’a ziyaret

İHA

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’den Rektör Polat’a ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.
Bir dizi ziyaret için Karabük’e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat‘ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız, DSİ Bölge Müdürü Hayrettin Baysal, DSİ Karabük Şube Müdürü Yasin Devrim ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de katıldı.
Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Rektör Polat’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaret plaket takdiminin ardından son buldu.

KARABÜK

24 Ocak 2020 Cuma

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