21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali tarihi belli oldu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 21.'si düzenlenecek "Altın Safran Belgesel Film Festivali" tarihi belirlendi.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan tarihi ilçede, "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla yapılan festivali 21'incisi 2326 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İcra komitesi toplantısında konuşan Safranbolu Belediye Başkanı ve Festival Komite Başkanı Elif Köse, festivali bu yıl ki yan temasının "İpek yolu" olarak belirlendiğini söyledi.

Başkan Köse, "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekteyiz. Bugün festival icra komitesi ile yaptığımız toplantıda, festivalimizi 2326 Eylül tarihleri arasında 4 gün olarak yapılmasını planladık. Amacımız bir dünya markası olan kentimizde, kültürden sanata her anlamda güçlü, halkımızın da katılım sağlayacağı, çok daha dolu ve nitelikli bir festivali hep birlikte gerçekleştirmektir" dedi.

Köse, festival detaylarının en kısa sürede web sitesi ve sosyal medya kanallarından paylaşılacağını kaydetti.

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