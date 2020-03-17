Milletvekili Ünal'dan Çanakkale Zaferi mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünal, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz bir destan olduğunu belirtti.

Unal, şunları kaydetti:

"Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan ve 105. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiş, gösterdikleri bu onurlu ve kararlı duruş ile 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ve bizlere emanet ettikleri bu toprakları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhafaza etmek en kutsal görevlerimizdendir. Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan şehitlerimizi asla unutmadan, birlik ve beraberliğimizin ehemmiyetini idrak ederek, yeni nesillere bu bilinci aktarmayı bir borç bilmeliyiz. Bu duygularla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum.'

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