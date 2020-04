Milletvekili Ünal TBMM’de KARDEMİR ve Karabük’ü konuştu

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 3 Nisan Karabük Demir Çelik İşletmeleri ve Karabük'ün 83'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle gündem dışı konuşma yaptı.

Her kentin kendi tarihini yazarken, o kent için hayati önem taşıyan ve anlam ifade eden tarihleri ve simgeleri olduğunu belirten AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, “3 Nisan 1937 tarihi de Karabük için böylesine önemli ve anlamlı bir tarihtir. Çünkü, bu tarihte modern Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden Karabük Demir Çelik Fabrikalarının ve 78'inci il olan Karabük'ün de temelinin atıldığı gündür. Çeltik tarımından çelik endüstrisine geçmesiyle 13 hanelik bir köyden merkez nüfusu 120 bine ulaşmış bir il doğmuştur. Sanayileşme hareketini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve ülkemizin bu ilk ağır sanayi tesisi olan KARDEMİR’in kurulmasında ve bugünlere kadar yaşatılmasında emeği geçenlere minnet ve şükran duygularımızı Karabük halkı adına ifade etmek istiyorum” dedi.

Ünal, KARDEMİR’in kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde büyüdüğünü, Türkiye’nin yıllardır inşaat demirinden profiline, demir yolu rayından demir çelik döküm mamulüne, çelik konstrüksiyonuna kadar her türlü demir çelik ürün ihtiyacını karşıladığını hatırlattı.

Şirketin, bünyesindeki sürekli kütük döküm fabrikasıyla hem kendi ihtiyacını karşıladığını hem de Karabük'te bulunan irili ufaklı haddehanelerin de çalışmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Ünal, “1965 yılında Ereğli'de kurulan ERDEMİR ve 1977 yılında İskenderun'da kurulan İSDEMİR'in doğmasında önemli rol oynamıştır. 150 bin tonluk kapasitesiyle üretim yolculuğuna başlayan fabrika, üretimin 1 milyon tona çıktığı dönemleri de yakalamasına rağmen, 2002'ye gelindiğinde üretimin 300 bin tonlara düştüğü, kömür ve cevher stoklarının eridiği, borç batağı içinde ücretsiz izinlerin de başladığı kâbus dönemini yaşamaya başlamıştır. İşte tam bu döneme gelindiğinde, AK Parti hükümetinin işbaşına gelmesiyle hedefler koyabilen bir fabrika hâline gelmiş, kâbus dönemleri geride kalmıştır. Yani 3 Kasım 2002 tarihi fabrikanın yeniden doğduğu tarih olmuştur. Bugün KARDEMİR, 72 metre boya kadar ray üretebilen tek sanayi kuruluşu hâline gelerek Devlet Demiryollarımızın başlattığı demir yolu ulaşım seferberliğinde yerini almıştır. Ray, profil ve tren tekeri gibi katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini artıran, çevre yatırımlarına da önem veren şirket yılda 3 milyon ton kapasiteye ulaşmıştır” diye konuştu.

1995 yılında il olan Karabük’ün ilk sanayi şehri olmasının yanında UNESCO tarafından Dünya Miras Kenti Listesine alınan Safranbolu, dünyanın en nadide ağaç türlerini bünyesinde barındıran Yenice, Hadrianapolis Antik Şehir ile Eskipazar, kaya mezarlarıyla Ovacık ve insanları büyüleyen doğal zenginlikleriyle Eflani ilçesiyle öne çıktığını hatırlatan Ünal, şu ifadeleri kullandı: “Gerek AK Parti hükümetlerinin üniversite, tıp fakültesi, doğal gaz, yol, su, hastane, yüzme havuzu, yurt binaları, hizmet binaları, DSİ yatırımları, stadyum, enerji, KÖYDES ve Keltepe Kayak Merkezi gibi önemli yatırımlarıyla gerekse özel sektör yatırımlarıyla her geçen gün gelişen ve büyüyen Karabük, üniversitesiyle de eğitim ve bilim alanında geleceğe emin adımlarla yürüyen bir kenttir. Diğer taraftan yakın takibimizde olan ülkemizi ve Karabük ilimizi yakından ilgilendiren ekonomimize yüksek katkı ve istihdamın da artmasında önemli rol oynayacak olan Zonguldak'ın Filyos bölgesinde kurulmakta olan Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Bölgesi Projesinde de artık sona yaklaşılmaktadır. Karabük ilimize ve bölgemize önemli eserler kazandıran AK Parti hükümetlerimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e Karabüklüler adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, KARDEMİR ve Karabük'ün kuruluşunun 83'üncü yılını kutluyor, daha nice yıllar bölge ve ülke ekonomisine hizmet etmesini temenni ediyorum.”

