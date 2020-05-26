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Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş

DHA

Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA) - KARABÜK´ün Eflani ilçesinde, hayırsever iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmeler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Çeşmelerin onarımı için çalışmaların başladığını belirten Karakaya, "Kim olduğunu bilmiyorum. İnşallah jandarma tarafından bulunur, gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.  Eflani'de iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmelere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Memleketi Eflani´ye sık sık gelen Şeref Karakaya, çeşmelerin tahrip edilmesine tepki gösterdi. Mermerleri...

Hayırseverin yaptırdığı çeşmeler, tahrip edilmiş

<br>Yasin ALDEMİR/EFLANİ (Karabük), (DHA) - KARABÜK´ün Eflani ilçesinde, hayırsever iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmeler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Çeşmelerin onarımı için çalışmaların başladığını belirten Karakaya, "Kim olduğunu bilmiyorum. İnşallah jandarma tarafından bulunur, gereken cezayı almasını istiyorum" dedi. <br>Eflani'de iş insanı Şeref Karakaya tarafından yaptırılan çeşmelere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Memleketi Eflani´ye sık sık gelen Şeref Karakaya, çeşmelerin tahrip edilmesine tepki gösterdi. Mermerleri kırılan, hortumları kesilen 2 çeşmenin onarımına ise başlandı. Çeşmeleri tahrip eden kişi ya da kişilerin bulunmasını isteyen Karakaya, "Memleketimin yol güzergahlarına 5-10 tane çeşme yaptırmak için yola çıktım. Yaptırdığım hayratı kimliği belirsiz kişiler bu hale getirdi. Milli servetimiz, hortumlarımızı, mermerlerimizi bu şekle getirdiler. Amacımız memleketimize hizmet yapmak. Ben istiyorum ki Eflani´nin bütün köylerinde imzam olsun, yol güzergahlarında çeşmelerim olsun. Ben isim koymak istemiyorum. Hayrına yaptırdığımız bu hayratları bazı kişiler tahrip ediyor. Kim olduğunu bilmiyorum inşallah jandarma tarafından bulunur ve gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.  <br>Yaptırdığı çeşmelerinin son durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Karakaya, "Bunları görünce gönlümüz kırılıyor. Her şey para değil. Beni üzen taraf bu mermerlerin paramparça olması. Bu çeşme tekrar yapıldığı zaman göreceksiniz çok güzel olacak. Ama bir vatandaşımız 4 defa hortumlarımızı kesti, çıkarttı, mermerlerimizi kırdı. Ben üzüldüm şahsen. Cezasını çeksin istiyorum´´ diye konuştu.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eflani Yasin ALDEMİR<br>2020-05-26 10:20:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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