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Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet Safranbolu Belediye Başkanı Köse, temiz çevre ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla şehir içinde makam aracı olarak elektrikli motosiklet kullanacak

İHA

Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet Safranbolu Belediye Başkanı Köse, temiz çevre ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla şehir içinde makam aracı olarak elektrikli motosiklet kullanacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Belediye Başkanı Elif Köse, sıfır emisyon ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla şehir içinde elektrikli motosiklet kullanacak.
Safranbolu Belediyesi ve Karabük Bisiklet Derneği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Aslanlar mevkisinden başlayan etkinlikte, bisiklet sevenler Tarihi Çarşı bölgesine kadar pedal çevirdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de etkinliğe yeni makam aracı olan "78 SB 001" plakalı elektrikli motosikletiyle katıldı.
Başkan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de 500 belediyenin değişik etkinlikleri olduğunu, kendilerinin de her yıl farklı etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlayacaklarını söyledi. Sıfır emisyon, karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Köse, "Çok kısa mesafeleri araçlarla gidip geliyoruz. Yaya olarak yürümeyi denemeye başlamalıyız diye düşünüyorum. O kadar fazla araç var ki, kentlerde artık park edecek yer bulamıyoruz. Bunun çözümü daha fazla park yapmak değil, daha fazla araba kullanmanın önüne geçmek diye düşünüyorum. Ne kadar fazla yol, ne kadar fazla otopark yaparsanız yapın araç sayısının azalmasına engel olmadığınız sürece bu problemleri çözmeniz imkansız" dedi.
İlçede bisiklet yollarıyla ilgili çalışmalar başlattıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:
"Bisiklet yollarının kent içindeki planları yapıldı. Ancak Safranbolu Belediyesinin imar planlarına işli olmadığı için henüz hayata geçiremedik. İşli olması şunun için önemli. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok ödüller veriliyor. Bizde bu konuda bir destek almak istiyoruz, ciddi, amacına uygun bisiklet yolları yapmak istiyoruz. Bisiklet yolunu yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. O nedenle daha profesyonel yaklaşarak planlarımızı hazırladık, bunları imar planlarına işlettikten sonra seneye işlemiş olacağız, bununla ilgili projeyi de Avrupa Birliğine sunmuş olacağız."

Elektrikli makam aracı
Başkan Köse, Zabıta Müdürlüğü ve kendisinin makam aracı olarak kullanmak üzere elektrikli motosikletler aldıklarını vurgulayarak, "Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne elektrikli bir araç aldık, bir tane de benim kullanacağım elektrikli araç var. Biz bu konuda da vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve etrafındakileri de bu konuda elektrikli araç, bisiklet kullanmak ya da yaya olarak işlerine gidip gelme konusunda desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.
Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Kenan Aydoğdu ise Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisikletçiler olarak bir araya geldiklerini söyledi. Temel felsefelerinin insanların araçlarından inerek bisikletli ya da yaya olarak hareketlerini artırmak istediklerini vurgulayan Aydoğdu, Safranbolu Belediyesinin Pazartesi günü yapacağı araçsız işe gitme etkinliğine katılacaklarını kaydetti.
Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılan görme engelli bisiklet binicisi Tayfun Tezcan, uzun yıllardır bisiklet kullandığını belirtti. Önde gören, arkada görme engelli bir kişi olmak üzere iki kişinin senkronizasyonuyla sürüş yaptıklarını kaydeden Tezcan, "Bizler engellilerin bisiklete binmesini, sokağa çıkmasını, sosyal hayata daha fazla katılmasını istiyoruz. Engelli bilincini toplumda artırmak istiyoruz. Her yerde her şekilde sosyal hayatta olmayı, belediyelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, diğer kuruluşlarımızın da erişilebilirlik anlamında bizleri desteklemesini istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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