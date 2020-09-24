Öğrenciler için bahçe oluşturdu



Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu öğretmeni Halil Bulut, kiraladığı bahçede sebze yetiştirip, öğrencilerle birlikte ürünleri topladı. Halil Bulut öğrencilerin doğal tarımı ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri için bahçeyi oluşturduğunu, daha bilinçli nesiller yetiştirmek istediğini söyledi.

Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu´nda görev yapan sınıf öğretmeni Halil Bulut ve öğrencileri tarafından 2016 yılında sınıf içeresinde saksılarda yetiştirilen ürünler bahçeye taşındı. Öğrencilere atalık tohumun korunması, üretiminin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla önceleri tarla gezileri düzenleyen öğretmen Halil Bulut, kendi tarlasını oluşturmaya karar verdi. Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde kiraladığı bahçede, öğrenciler öğretmeniyle birlikte atalık tohumları toprakla buluşturdu. Kendi imkanları ile oluşturulan bu tarlada 21´e yakın ürün elde ediliyor. Çocuklar ise toprakla buluşturdukları atalık tohumların ürünlerini eğlenerek topluyor.

Öğrencilerin doğal tarımı, sağlıklı beslenmeyi öğrenmeleri için bahçeyi oluşturduklarını ifade eden Halil Bulut, "2016 yılında atalık tohumları sınıfta ekmeye başladık. Sınıfta yaklaşık 15 sebze yetiştirdik. Baktık ki sınıfımız artık bize yetmiyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu işi proje haline getirdik. İlk başta gezi programları düzenleyerek çocuklarımız bahçelere taşıdık. Çocuklar bire bir bu ürünleri bahçede eksinler istedik. Doğal tarımı öğrensinler, kendileri eksin kendileri toplayıp yesin ki çocuklarımız sağlıklı beslenmeyi, atalık tohum nedir öğrensinler. Daha bilinçli nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

Halil Bulut, 21 çeşit ürünlerinin bulunduğunu belirterek, "Şu anda burada 21´e yakın ürün elde ediyoruz. Burada domates, biber, salatalık, acur, nane, maydanoz, marul, yeşil soğan, semizotu, yer fıstığını ektik. Bir de börülce getirdim. 5 çeşit atalık domates, fasulyelerimiz var. 5 çeşit de bamyamız var burada. Pandemi sürecinde evde bunalan çocuklar ve veliler bahçeyi çok görmek istiyorlardı. Bu bahçe zaten çocuklar için oluşturuldu. Çocuklar olmayınca bir yanımız hep eksik kalmıştı. Gönüllü öğrenci velilerimizden oluşan 5´er kişilik gruplar ile sosyal mesafemize de dikkat ederek, maskelerimizi de takarak bu şekilde gelerek ürünleri topluyorlar" diye konuştu.

Evde canının çok sıkıldığını ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 3'üncü sınıf öğrencisi Yasin Serdar Düz, "Bahçeye gelmek çok güzel oluyor. Stres atıyoruz, güzel oluyor burada arkadaşlarımla eğleniyorum. Burada bamya, domates, mısır topluyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Çocukların evde sıkıldığını, bahçeye gelerek stres attıklarını ifade eden okul aile birliği başkanı Aynur Düz, "Çocuklarımız için çok iyi bir yer oldu burası. Öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız burada atalık tohumun ne olduğunu öğendiler. Sınıfımızda fideleri yetiştirdiler, büyüdüğünü gördüler ve bahçeye gelip bir ürünün nasıl oluştuğunu gördüler. Çocuklarımız burada toplama işlemini de yapıyorlar ve çok mutlular. Çocuklar okullar açık olmadığı için çok sıkıldılar. Bu süreçte her şeye adapte olmaları çok zor oldu. Bahçeye gediklerinde stres atıyorlar. Eğlenerek ürünün nasıl yetiştiğini görüyorlar. Ürünlerin nasıl oluştuğunu görünce gerçekten çok güzel oluyor" dedi.DHA-Eğitim Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2020-09-24 14:31:47



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