Karabük'te kaçak kazı yapanlara suçüstü

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Karabük'te yapılan kaçak kazı operasyonunda 8 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karabük merkeze bağlı Bürnük ile Eflani ilçesine bağlı Aday köyünde kaçak kazı operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli suçüstü yakalandı. Olay yerinde, 2 adet gaz maskesi, 5 metre elektrik kablosu, 2 adet ışıldak, 2 adet inşaat bareti, 1 adet merdiven ile çok sayıda muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi işlemlerin ardından sevk adliyeye sevk edildikten sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

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