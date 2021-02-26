Yüksek kesimlerde karın keyfini böyle çıkardılar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir grup vatandaş araçların arkasına bağladıkları kızakla kayarak karın keyfini çıkardı.

Kent merkezinde hava sıcaklığı yükselmeye başlamasına rağmen yüksek kesimlerdeki yolların karla kaplı olması, bazı vatandaşların eğlence kaynağı oldu. SafranboluBartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası’nda bir grup vatandaş, araçların arkasına bağladıkları kızakla kayarak karın keyfini yaşadı. Her türlü riske karşı eğlenen bir kişinin kızaktayken dengesini kaybedip düşmesi ise arkadaşlarını güldürdü.

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