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Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İHA

Karabük'te kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KarabükBartın karayolunda dün akşamdan beri etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürünürken ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük’te dün akşam itibariyle başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. KarabükBartın Karayolu, yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanırken, doğanın beyaza bürümesiyle eşsiz manzaralar da ortaya çıktı. Karayolları ekipleri buzlama ve tuzlama çalışmaları yaparak trafiği ulaşıma açık tutuyor.
Bahar ayı nedeniyle nedeniyle çiçek açan ağaçlar da beyaz gelinliği giymesi ile sürücülere eşsiz bir manzara ve kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Öte yandan kar yağışı Safranbolu merkezde de etkili olmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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