Kara saplanan otomobildeki 2 kişiyi AFAD kurtardı

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Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Beydili köyünde karda mahsur kalan araçtaki 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Beydili Köyü içinde 2 kişinin bulunduğu araç yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Uğraşlar sonucunda ilerlemekte zorlanan kişiler AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yardımı ile iki kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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