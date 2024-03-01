Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce merkez Cumayanı köyünde 2 şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 18,2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        Hastane kafeteryasında dehşet! 7 kişiye kurşun yağdırdılar
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        TFF'den VAR Support açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        Çirkinler suç örgütüyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı!
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım girişimidir"
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Karabük'te öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
        Karabük'te öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
        Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulamasıyla 2 bin 272 çocuk muayene edild...
        Karabük'te "Aile Diş Hekimliği" uygulamasıyla 2 bin 272 çocuk muayene edild...
        Karabük'te dünyaevine giren çift, nikah için 29 Şubat'ı tercih etti
        Karabük'te dünyaevine giren çift, nikah için 29 Şubat'ı tercih etti
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan seçim ziyaretleri
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan seçim ziyaretleri
        Otomobilin çarptığı yaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
        Otomobilin çarptığı yaya, 2 gün sonra yaşamını yitirdi
        Karabük'te fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı