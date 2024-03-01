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        Karabük'te öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

        Karabük'te, Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:16
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        Karabük'te öğrencilerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı
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        Karabük'te, Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ​​​​​​​"Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda siren çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları yerlerde "hayat üçgeni" oluşturdu.

        Senaryo gereği depremin sona ermesinin ardından okuldakiler, ihtiyatlı şekilde bulundukları binayı boşalttı.

        Öğrenciler, daha sonra okul bahçesindeki acil toplanma bölgesinde toplandı.

        AFAD KBRN uzmanları da tahliye edilen okulda, herhangi bir gaz kaçağı olup olmadığını kontrol etti.

        Depremde dolapların devrilmesi sonucu mahsur kalan öğrenciler, AFAD, UMKE ile Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Binanın ikinci katında mahsur kalan ve yürüyemeyecek durumda olan öğrenci, sedyeye alınarak AFAD ekiplerince yüksek kattan tahliye tekniğiyle indirildi.

        Üçüncü katta mahsur kalan öğrenci ise itfaiye ekiplerinin merdiveniyle ulaşılarak kurtarıldı.

        Tatbikat, okulun bahçesinde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesiyle sona erdi.

        Programa, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şevket Küçükzoroğlu da katıldı.

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