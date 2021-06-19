Halk Eğitim Merkezi heyeti Vali Gürel ile görüştü

Halk Eğitim Merkezi Şube Müdürü İkram Yılmaz ve beraberindeki heyet Karabük Valisi Fuat Gürel’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde Halk Eğitim Merkezi Şube Müdürü İkram Yılmaz, Kurs Eğitmenleri Nigar Karakullukçuoğlu, Aysun Eroğlu ile Behiye Mallıoğlu, Vali Gürel ile bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden kurslar ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve beraberindeki heyetten bilgiler alan Vali Gürel, Halk Eğitim Merkezi çalışmalarına önem verdiğini ifade ederek kurs eğitmenlerine ve personeline çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kurs eğitmenleri, bugüne kadar ki kurs çalışmalarında kendilerine sürekli destek olan ve her zaman yanlarında olan Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel’e teşekkür ederek günün anısına el emeği, göz nuru ile yapılan tabloları hediye ettiler.

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