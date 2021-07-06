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Kazayı unutup balıkları kurtarmanın derdine düştü Tatilde yanlarında taşıdıkları balıkların bulunduğu fanus kazada kırılınca süs balıklarını pet şişe ile hayata tutundurdu

İHA

Kazayı unutup balıkları kurtarmanın derdine düştü Tatilde yanlarında taşıdıkları balıkların bulunduğu fanus kazada kırılınca süs balıklarını pet şişe ile hayata tutundurdu

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında tatile giden ailenin yanında bulunan balıkların bulunduğu fanus kırılınca kazayı unutup, balık kurtarmak için mücadele verdi. Aile 2 süs balığını pet şişeye koyarak hayatta tuttu.

Kaza, Karabük Eskipazar karayolu Ovacık yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Levent Hamleci (32) idaresindeki 41 U 8725 plakalı otomobil ile Ovacık kavşağına geldiği sırada önünde seyreden Cemal Sönmez (50) idaresindeki 34 GD 2762 plakalı Hundai marka otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Sönmez ve Hamleci yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Bakiye Vatansever (45), Olcay Sönmez (13) ve İlhan Heyder (35) ise yara almadan kurtuldu.

Balıkları için sefer oldular
Öte yandan meydana gelen kazada İstanbul’dan Sinop’a tatile giden ailenin yanlarında getirdikleri 2 süs balığının bulunduğu fanus kırıldı. 5 yıldır gittikleri her yere getirdikleri balıklarının derdine düşen Bakiye Vatansever, düşen balıkları hayatta tutmak için mücadele verdi. Yanında bulunan pet su şişesinin ağız kısmını kesen Vatansever, balıklarını telef olmaktan kurtardı. Vatansever, sağdan yavaş yavaş geldiklerini arkadan gelen aracın kendilerine çarptığını söyleyerek, “Balıkları her zaman yanımızda getiriyoruz. 5 yıldır besliyoruz. Kazada fanus kırılınca ölmesinler diye böyle pet şişeye koydum. Her sene böyle yanımızda getiriyoruz evde ölmesinler diye” dedi.

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