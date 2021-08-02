“Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor” projesi 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı

sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi onaylanarak 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2021 Yılı SOGEP değerlendirme süreci sona erdi. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan “Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi de başarı bulunarak kabul edildi.

Karabük TSO’nun ortak olduğu ve KBÜ, İŞKUR ile Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneğinin de yer aldığı proje 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı.

Hazırlanan proje kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Karabük Mesleki Eğitim Merkezinde kurulacak atölyeler ve mesleki edindirme kursları ile 150 öğrencinin staj sürecinde geçici, 40 kişinin ise sürekli istihdamın sağlanması öngörülüyor.

Proje ile ElektrikElektornik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve İç Mekan Tasarımı Atölyeleri kurulumu, İş Sağlığı ve Güvenliği, çizim tasarım, CNC operatörlüğü ve girişimcilik eğitimleri ile danışmanlık ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi planlanıyor.

Öte yandan bölgede mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesine, ara eleman ihtiyacının giderilmesine mesleki ve teknik beceri gelişimi ile istihdamın artmasına katkı sağlayacak projeyi takip eden Vali Fuat Gürel’e ve emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş "İlimiz, proje kenti olması noktasında istikrarlı çalışmasını sürdürüyor. ARGE birimimiz tarafından yazılmış ve BAKKA tarafından kabul görmüş hem bütçesi ile hem de işlevselliği bakımından önemli bir projedir. Bu projemiz 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Projede yer alan okullarımızın altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek sağlayacağız. Proje kapsamında okullarımızda kurulacak atölyeler vasıtasıyla, öğrenci ve gençlerimize yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek işsiz gençlerimiz istihdama yönlendirilmesi ve mesleki ve teknik okullarımızın döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanmaktadır. İlimizde mesleki eğitim hedeflerimize ulaşmamıza, sektörle ve işletmelerle daha etkin işbirliği ortamı oluşturmamıza, eğitim, istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Ben böylesi bir projeyi ortaya koyan çalışma arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum. Karabük'ümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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