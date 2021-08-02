“Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor” projesi 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor” projesi 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı

İHA

“Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor” projesi 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı

sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi onaylanarak 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2021 Yılı SOGEP değerlendirme süreci sona erdi. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe birimi tarafından hazırlanan “Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesi de başarı bulunarak kabul edildi.
Karabük TSO’nun ortak olduğu ve KBÜ, İŞKUR ile Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneğinin de yer aldığı proje 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı.
Hazırlanan proje kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Karabük Mesleki Eğitim Merkezinde kurulacak atölyeler ve mesleki edindirme kursları ile 150 öğrencinin staj sürecinde geçici, 40 kişinin ise sürekli istihdamın sağlanması öngörülüyor.
Proje ile ElektrikElektornik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve İç Mekan Tasarımı Atölyeleri kurulumu, İş Sağlığı ve Güvenliği, çizim tasarım, CNC operatörlüğü ve girişimcilik eğitimleri ile danışmanlık ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi planlanıyor.
Öte yandan bölgede mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesine, ara eleman ihtiyacının giderilmesine mesleki ve teknik beceri gelişimi ile istihdamın artmasına katkı sağlayacak projeyi takip eden Vali Fuat Gürel’e ve emeği geçenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş "İlimiz, proje kenti olması noktasında istikrarlı çalışmasını sürdürüyor. ARGE birimimiz tarafından yazılmış ve BAKKA tarafından kabul görmüş hem bütçesi ile hem de işlevselliği bakımından önemli bir projedir. Bu projemiz 2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Projede yer alan okullarımızın altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek sağlayacağız. Proje kapsamında okullarımızda kurulacak atölyeler vasıtasıyla, öğrenci ve gençlerimize yönelik hobi, farkındalık ve meslek edindirme kursları düzenlenerek işsiz gençlerimiz istihdama yönlendirilmesi ve mesleki ve teknik okullarımızın döner sermaye kuruluşları üzerinden üretim yapmaları planlanmaktadır. İlimizde mesleki eğitim hedeflerimize ulaşmamıza, sektörle ve işletmelerle daha etkin işbirliği ortamı oluşturmamıza, eğitim, istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Ben böylesi bir projeyi ortaya koyan çalışma arkadaşlarımı tekrardan tebrik ediyorum. Karabük'ümüze hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı
Başkan Uluçay’ın mutlu günü
YEREL HABERLER Başkan Uluçay’ın mutlu günü
Hafriyat yığınına çarpan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat yığınına çarpan sürücü ağır yaralandı
Karabük’te sıcak asfalt hedefi 100 kilometre
YEREL HABERLER Karabük’te sıcak asfalt hedefi 100 kilometre
Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular
Karabük’te 5 ayrı trafik kazası: 3’ü çocuk 9 yaralı Karabük'te kazalar ardı sıra geldi
YEREL HABERLER Karabük’te 5 ayrı trafik kazası: 3’ü çocuk 9 ...
Karabük’te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Ekin tarlasındaki yangının büyümemesi için traktörle müdahale ettiler
YEREL HABERLER Karabük’te ekin tarlasındaki yangın ormana sıçramadan ...
AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı vatandaşları aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı vatandaşları ...
Kamyonla çarpışan pikap sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonla çarpışan pikap sürücüsü ağır yaralandı
Osmanlı diyarı Safranbolu’da hafta sonu bereketi
YEREL HABERLER Osmanlı diyarı Safranbolu’da hafta sonu bereketi
Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden 5 bin fidan
YEREL HABERLER Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden 5 bin fidan