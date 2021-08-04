Safranbolu’da 61 esnafa nakdi yardım yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu’da 61 esnafa nakdi yardım yapıldı

İHA

Safranbolu’da 61 esnafa nakdi yardım yapıldı

Safranbolu Belediyesinin, meclis toplantısıyla alınan karar doğrultusunda esnafa can suyu olması için ayrılan bin TL’lik yardımlar hesaplara yatırıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin önergesiyle Haziran ayı meclis toplantısında pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olması için nakdi yardım yapma kararı alınmış ve kabul edilmişti.
Belediyeden yapılan açıklamada, belirlenen kriterlere uygunluk gösteren 61 esnafa bin TL’lik nakdi yardımların hesaplara yatırıldığı belirtildi.
Alınan karar doğrultusunda esnafa bir nebze olsun katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizdeki her vatandaşımız bizim için değerli. Esnafımızın da pandemi sürecinde oldukça zor günler geçirdiğinin farkında idik. Bu nedenle projemiz Meclis gündemimize geldiğinde, tüm meclis üyelerimizin konuya olumlu bakması ile birlikte süreç başladı ve destek tutarları 3 Ağustos’ta esnaflarımızın hesaplarına yatırıldı. Safranbolu Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksi şoförü iple asılmış halde bulundu
YEREL HABERLER Taksi şoförü iple asılmış halde bulundu
Karabük’te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Karabük’te 20 metreden kanyona düşen genç yaralandı
KARDEMİR 2020 yılında 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı
YEREL HABERLER KARDEMİR 2020 yılında 6.6 milyon TL Ar-Ge harcaması ...
Rektör Polat, tercih yapacak öğrenciler için KBÜ’yü anlattı
YEREL HABERLER Rektör Polat, tercih yapacak öğrenciler için KBÜ’yü ...
KARDEMİR'de 2020 yılında 381 ton hammadde geri dönüştürüldü KARDEMİR’de 2020 yılında 838 ton katı atığın yüzde 99.9’u geri dönüştürüldü
YEREL HABERLER KARDEMİR'de 2020 yılında 381 ton hammadde geri ...
TOKİ'den kaçırılmayacak yatırım fırsatı; 476 odalı yurt binasını satışa çıkarıyor
YEREL HABERLER TOKİ'den kaçırılmayacak yatırım fırsatı; 476 odalı ...
Türkiye'nin en değerli ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin en değerli ormanları hem drone hem de ...
Yakmaya çalıştığı evdeki kişiyi bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Yakmaya çalıştığı evdeki kişiyi bıçakla yaraladı
Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu
YEREL HABERLER Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin jüri üyeleri ...
“Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor” projesi 2 milyon 183 bin 100 TL hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER “Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor” ...
Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ormanlık alana uçan cip devrildi: 1 yaralı
Başkan Uluçay’ın mutlu günü
YEREL HABERLER Başkan Uluçay’ın mutlu günü
Hafriyat yığınına çarpan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hafriyat yığınına çarpan sürücü ağır yaralandı
Karabük’te sıcak asfalt hedefi 100 kilometre
YEREL HABERLER Karabük’te sıcak asfalt hedefi 100 kilometre
Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilden yara almadan kurtuldular