Altın Safran Fotoğraf Yarışması’nın finalistleri açıklandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek olan 22’nci Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında, finale kalan eserler belli oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük Safranbolu ilçesinde Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının finalistleri açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 3 eserle Bahadır Sansarcı, 2 eserle Aygül Harmancı, Hamed Asgharzadeh Marghmaleki, Deniz Kalaycı, İsmail Serhat Şahin, Levent Ateş, Gökalp Bilici ve birer eserle Ali Aydın, Ali Konak, Ali Mermertaş, Barış Topdemir, Bülent Suberk, Hakan Yaralı, Hossein Javadzadeh, İsa Cıda, Murat İlhan, Mehmet Aslan, Musa Talaşlı, Mustafa Cebecioğlu, Recep Balkaya ve Salih Kuş’un finalde yarışacağı belirtildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise “Alanında ilk ve tek olan festivalimiz, kısa bir süre sonra start alacak. İnanıyorum ki tüm kesimlerin ilgisini çekecek birbirinden güzel programlarda, Safranbolulu hemşehrilerimizle birlikte 3 günlük süreçte hem bir şeyler öğrenerek, bilgi birikimimize yenilerini dahil edeceğiz hem de eğlenerek yaşayacağız. Jüri üyelerimizin seçmeleri yaparken nasıl zorlandığını gördüm. Onlara emekleri için teşekkür ediyorum. Her biri diğerinden değerli eserler arasından seçilen eserlerin sahiplerini de kutluyorum” dedi.

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