Karabük’te iki katlı ev, ahır ve ambar alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev, ahır ve ambar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, İmanlar köyünde Muhtar Salim Küçükkara’ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sırada büyüyen alevler tüm evi sararken, ahırda bulunan hayvanlar son anda dışarıya çıkartılarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve arazözler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bir süre sonra ahır ve tahıl ambarına sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın güçlükle kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, iki katlı ev, ahır ve ambar yangında kullanılmaz hale geldi.

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