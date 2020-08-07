AA

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nin bu gece yarısından itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkisinde 22 Ağustos'a kadar giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.