DHA

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle ilerleyen yangına 6 Arazoz , 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı,1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelinde yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Öte yandan önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Karabük ili yüz ölçümüne göre en fazla ormanlık alana sahip olarak biliniyor.