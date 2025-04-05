Karaciğer nakli bekleyen gence dayısı umut oldu

Fevzi Kara, karnındaki şişlik nedeniyle yaşadığı rahatsızlık üzerine, görev yaptığı Tunceli'den önce memleketi Trabzon'a sevk edildi. Karaciğerinde sıkıntı olduğu tespit edilen Kara, daha sonra tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gönderildi. Burada yapılan tetkiklerde ise karaciğer yetmezliği olduğu belirlenen Kara, durumunun kötüleşmesi üzerine acil organ nakli bekleme listesine alındı. Uygun donörün çıkmaması üzerine, Karaya sevindiren haber en yakınından geldi.

Dayısının karaciğer dokusundan yapılan nakille yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Fevzi Kara, "Uygun donör bekledim olmadı. Dayımdan aldım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Dayıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"TÜRKİYE'DE ORGAN BAĞIŞI AVRUPA'NIN EN ALTINDA"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da "Fevzinin durumu birden bire kötüleşti. Kimseyi tanımaz hale geldi. Karnı şişti ve organ ihtiyacı oldu. Nakil çağırısına çıktık. 2 gün olmasına rağmen organ bulamadık. Hızlıca canlı vericiden, dayısından bulabildik" diye konuştu.