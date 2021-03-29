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HaberlerSağlıkKaraciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl korunuruz? - Haberler
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Karaciğer yağlanması nasıl geçer? Karaciğer yağlanmasından korunmak için nasıl beslenmeliyiz?

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, "Karaciğer yağlanması basit bir şekilde başlayan fakat önlem alınmazsa ciddi evreleri olabilen bir hastalıktır. Zamanla yağlanmaya iltihaplanma da eklenir ve ilerlerse siroza kadar ilerleyebilir. Bu durum da geri döndürülemez" dedi. Karaciğer yağlanmasından korunmak için önerilerde bulunan Kümeli, "Alkol tüketimi sınırlandırılmalı, hayvansal yağların kullanılmadığı, yemeklere eklenen yağ miktarının 2 yemek kaşığını geçmediği, ekmek gibi diğer tahıl ürünlerinin, kişilerin ihtiyacına göre sınırlandırıldığı bir beslenme şeklinin benimsenmeli, etler yağ miktarları düşük olanlardan tercih edilmeli, fast food ve tatlı tüketiminden kaçınılmalı" dedi

Karaciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl korunuruz? - Haberler
Karaciğerdeki o sorun siroza kadar gidebiliyor! Nasıl korunuruz?
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HABERTURK.COM

Sağlıklı bir kişinin karaciğerinde, karaciğer ağırlığının yüzde 5’ i kadar yağ bulunabiliyor fakat bu oran yüzde 5’i geçerse bu duruma karaciğer yağlanması adı veriliyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, "Karaciğer yağlanması basit bir şekilde başlayan fakat önlem alınmazsa ciddi evreleri olabilen bir hastalıktır. Zamanla yağlanmaya iltihaplanma da eklenir ve ilerlerse siroza kadar ilerleyebilir. Bu durum da geri döndürülemez" diye konuştu.

KARACİĞER YAĞLANMASININ İKİ TÜRÜ BULUNUYOR

Karaciğer yağlanmasının türlerini sorduğumuz Taylan Kümeli, şöyle cevap verdi: "Karaciğer yağlanmasının 2 türü vardır, birincisi alkol alımına bağlı olmayan non-alkolik karaciğer yağlanması; ikincisi ise alkole bağlı görülen alkolik karaciğer yağlanmasıdır. Genellikle herhangi bir fiziksel semptomu yoktur. Kadınlarda bel çevresi 80 cm, erkeklerde ise 94 cm üstü karaciğer yağlanması açısından risklidir. Bunun dışında, rutin olarak yaptırılan bir kan testinde yer alan yüksek ALT, AST, GGT (karaciğer enzimleri) sekmeleri, karaciğer yağlanmasının göstergeleridir. Ayrıca USG ile de karaciğer yağlanması tespit edilebilmektedir."

BESLENMENİN KARACİĞER YAĞLANMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Beslenmenin karaciğer yağlanması üzerindeki etkilerine değinen Kümeli, "Vücudumuza fazladan aldığımız karbonhidrat ve yağlar, enerji ihtiyacı için kullanılmadığında yağ olarak depolanır ve bu durum kanda, yağ dokuda ve karaciğerde yağlanmanın artışı ile kendini gösterir. Eğer ekmek, makarna, pilav, fast food, tatlı ve şeker içerikli besinler çok yüksek miktarlarda tüketiliyorsa, kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri uygulanıyorsa ve yemeklere katılan yağ miktarı fazlaysa, kişilerde karaciğer yağlanması görülebilmektedir.

Diğer bir faktör de alkol tüketimidir. Kadınlar ortalama günde 1 kadeh şarapta bulunan alkol miktarının, erkekler ise 2 kadeh şarapta bulunan alkol miktarının üzerinde alkol tüketiyorsa bu durumda vücuttaki yağ metabolizmasının bozulmasına sebebiyet verir. Böylece karaciğer yağlanması dediğimiz durum oluşur" diye konuştu.

KARACİĞER YAĞLANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Karaciğer yağlanmasının tedavisi için herhangi bir ilaç bulunmadığını kaydeden Kümeli, "Uygun diyet tedavisiyle bu durum çözülebilmektedir. Yumurta, ciğer ve kırmızı ette karaciğer için önemli olan kolin maddesi vardır fakat pişirmeyle kayba uğrar. Kolini bu yüzden dışarıdan takviyeyle almak gerekir. Ayrıca devedikeni, enginar yaprağı ekstresi ve karahindiba kök ekstresi takviyeleri de karaciğer sağlığını destekler. Dışarıdan alınabilir" dedi.

KARACİĞER YAĞLANMASINDAN KORUNMAK İÇİN NASIL BESLENMELİYİZ?

Alkol tüketimini mutlaka sınırlandırmak gerektiğini vurgulayan Taylan Kümeli, "Hayvansal yağların kullanılmadığı, yemeklere eklenen yağ miktarının 2 yemek kaşığını geçmediği, ekmek gibi diğer tahıl ürünlerinin, kişilerin ihtiyacına göre sınırlandırıldığı bir beslenme şekli önemlidir. Bunun dışında tercih edilen etlerin yağ miktarları düşük olmalıdır. Fast food ve tatlı tüketiminden kaçınılmalıdır. Eğer hafif kilo veya obezite durumu varsa mutlaka kilo verilmelidir. Sebze tüketimi de artırılmalıdır" diye konuştu.

KARACİĞER YAĞLANMASI OLAN KİŞİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yağlanma şiddetinin ilerlememesi için bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyen Kümeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum ilerlediğinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve siroz durumunda geri dönüşü olmaz. Karaciğer yağlanması tedavisini destekleyecek bir takviye kullanmalı, beslenme şeklinde de değişiklikler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra diyabet, insülin direnci, yüksek kolesterol gibi eşlik eden hastalıklar varsa bunların tedavi protokollerinin dışına çıkmamalı. Bir de haftada minimum 150 dk egzersiz yapılmalı."

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