Karadeniz'de balıkçıya 'iklim krizi' şoku!

Karadeniz'de su sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi balıkçılığı olumsuz etkiledi. Balıkçılar, sezonun büyük umutlarla denize açılan balıkçılar umduğunu bulamadı.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı 20 ila 22 derecelerde olan mevsim normalinde olması gerekirken, ağustos ayında çıktığı zirve olan 25-26 derece bandını koruyor. Suyun soğumaması ise balık sürülerinin hem dağınık, hem daha da açıklara yönelmesine sebep oluyor.

1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların avları ise iklim krizi nedeniyle beklentinin altında kaldı. Gelecek haftalarda beklenen yağışlarla deniz suyunun da soğuması ve balığın daha kıyı kesimlere gelmesi bekleniyor.