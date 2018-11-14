Karadeniz'in en uzun teleferiğinde rengarenk yolculuk
14.11.2018 - 12:31 | Güncelleme: AA
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, denize hakim bir noktada 3 bin 100 metre hat ile Karadeniz'in en uzun teleferiği olan "Beşikdüzü", sonbaharda yolcularını sarı, yeşil ve kızıl tonlardaki bitki örtüsü ve zaman zaman doğayı saran sis bulutları arasında gezintiye çıkarıyor
1
1|17
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Beşikdağ'da yer alan ve 3 bin 100 metrelik hattıyla Karadeniz'in en uzun teleferiği olan "Beşikdüzü", ziyaretçilerini sonbaharda rengarenk bitki örtüsüyle kaplı doğada yolculuğa çıkarıyor.
2
2|17
AA'nın haberine göre denize hakim bir noktada, yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başlayan ve deniz seviyesinden 531 metre koduna uzanan teleferik, iki kabinli "var-gel" sistemiyle çalışıyor. Her kabini 55 kişilik kapasiteye sahip teleferik, saatte 400 kişiyi taşıyabiliyor.
3
3|17
Sonbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı bugünlerde sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki bitki örtüsünün yanı sıra sis bulutlarıyla kaplı zirvede yolcularına eşsiz seyir keyfi sunan teleferik, bölgeyi kuşbakışı izlemek isteyen yerli ve yabancı yolcularına doyumsuz bir Karadeniz manzarası sunuyor.
4
4|17
"YAKLAŞIK 20 BİN KİŞİ TELEFERİĞİMİZİ KULLANDI"
Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, yaptığı açıklamada, Trabzon'un bölge ve ülke turizminde ön planda olduğunu söyledi.
5
5|17
Kente gelen turist sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bıçakçıoğlu, Beşikdüzü ilçesinin de deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik ziyaretçilerine alternatif seçenekler sunduğunu ifade etti. Bıçakçıoğlu, alternatif turizm seçenekleri kapsamında teleferiğin dikkati çektiğini belirterek, şöyle devam etti:
6
6|17
"Teleferik bizim en önemli projelerimizden biriydi. Bu kapsamda Karadeniz'in en uzun teleferiğini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Hizmete açılalı kısa bir süre geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişi teleferiğimizi kullandı. Ziyaretçilerimizi bugünlerde de sonbaharın renkli güzelliklerini kuş bakışı görmeye davet ediyoruz. Herkes bu güzellikleri görüp keşfetmeli. Amacımız Beşikdüzü'nün turizm potansiyelini daha da ön plana çıkartmaktır. Bu yönde gayret ediyoruz."
7
7|17
İlçenin giderek turizmde adından daha fazla söz ettireceğine inandığına değinen Bıçakçıoğlu, teleferiğin, her mevsim yolcularına eşsiz güzellikler sunacağını kaydetti.
8
8|17
"TELEFERİK MUHTEŞEM MANZARA SUNUYOR"
Tatil için Trabzon'a gelen Ürdünlü Hiba Özbey de Beşikdüzü teleferiğinin adını duyduğunu ve çok merak ettiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel bir yer. Teleferik gerçekten muhteşem manzara sunuyor. Çok beğendim ve herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka burayı gelip görmeliler." diye konuştu.
9
9|17
İstanbul'da oturan ve bir süreliğine memleketi Trabzon'a gelen Hayriye Kılıçarslan ise ikinci kez bu teleferiğe bindiğini bildirerek, "Her mevsim başka güzel. Bunu yaptırandan Allah razı olsun. Burada çok güzel yerler var. Her yeri gördük. Manzara çok güzel." dedi.
10
10|17
Niyazi Kılıçarslan da Beşikdüzü'nün çok güzel bir ilçe olduğunu anlatarak, "Turistler için muhteşem bir güzellik. Herkesi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.