Karadeniz'in en uzun teleferiğinde rengarenk yolculuk

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"Teleferik bizim en önemli projelerimizden biriydi. Bu kapsamda Karadeniz'in en uzun teleferiğini hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Hizmete açılalı kısa bir süre geçmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişi teleferiğimizi kullandı. Ziyaretçilerimizi bugünlerde de sonbaharın renkli güzelliklerini kuş bakışı görmeye davet ediyoruz. Herkes bu güzellikleri görüp keşfetmeli. Amacımız Beşikdüzü'nün turizm potansiyelini daha da ön plana çıkartmaktır. Bu yönde gayret ediyoruz."