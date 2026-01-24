Karagümrük - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligde kötü günler geçiren kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da Wilfried Singo ve Arda Ünyay Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmezken, sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki, "Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...