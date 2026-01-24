Habertürk
        Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasının maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı-kırmızılılar, bugüne 18 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Zirve yarışında puan farkı 1'e inerken, Galatasaray Karagümrük karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, "Karagümrük - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 24.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:10
        1

        Karagümrük - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligde kötü günler geçiren kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da Wilfried Singo ve Arda Ünyay Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmezken, sarı-kırmızılılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki, "Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı 24 Ocak Cumartesi bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

        3

        FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        4

        4 İSİM KART SINIRINDA

        Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Bu sezon forma giydiği maçlarda üçer kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, Fatih Karagümrük müsabakasına ceza sınırında çıkacak.

        Bu futbolcular, sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Fatih Karagümrük: Grbić, Esgaio, Muhammed, Balkovec, Çağtay, Berkay Özcan, Doh, Serginho, Larsson, Barış Kalaycı, Tiago

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Sané, Sara, Barış, Osimhen

