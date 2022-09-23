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Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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İHA

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüpheliler B.D., F.Y., M.K., B.D. ve H.S'yi gözaltına aldı. Şahısların üst ve adreslerinde yapılan aramalarda ise bazı uyuşturucu haplar ile 2,65 gram metamfetamin, 0,10 gram eroin, 16 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar B.D., F.Y., M.K., B.D. ve H.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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