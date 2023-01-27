Mağaza çalışanlarının 'küfür' kavgası: 1 yaralı



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Cemal T. (54), kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü çalışma arkadaşı Erkan K.'yı (42) her iki bacağından bıçakla yaraladı. Erkan K., hastaneye kaldırılırken, Cemal T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Şehit Şahin Mavi Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Reyon görevlisi olarak çalışan Cemal T. ile Erkan K. arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Cemal T., bıçakla Erkan K.'ye saldırıp, her iki bacağından yaraladı. Erkan K., kanlar içinde yere yığılırken, diğer mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Erkan K., çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2023-01-27 00:00:46



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