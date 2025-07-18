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        Berber 2 arkadaş ölü bulundu

        KARAMAN'da ikisi de berberlik yapan Ümit Atalay (19) ile Rıfat Kalaycı (18), başlarından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:50
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        Berber 2 arkadaş ölü bulundu
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        KARAMAN'da ikisi de berberlik yapan Ümit Atalay (19) ile Rıfat Kalaycı (18), başlarından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, gençlerin intihar ettiği üzerinde duruyor.

        Olay, dün saat 23.50 sıralarında Elmaşehir Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Mahallede oturanlar, park halindeki bir otomobilin yanından silah sesleri gelince polisi aradı. İhbarla adrese giden polis, otomobilin yanında berber Ümit Atalay ve Rıfat Kalaycı'yı, tüfekle başlarından vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, iki gencin öldüğünü belirledi. Otomobilin Atalay'a ait olduğu tespit edilirken, cesetlerin yanında tüfek de bulundu. Farklı berber dükkanında çalışan 2 arkadaşın cansız bedenleri otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Atalay ve Kalaycı’nın intihar ettiği, birinin diğerini tüfekle öldürdüğü, ardından aynı silahla kendini vurduğu düşünülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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