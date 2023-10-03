Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığa müebbet hapis

        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığa müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B. sanık ve müşteki avukatları, hayatını kaybeden Emine Ay'ın annesi Havva ile babası Mehmet Ay katıldı, tutuksuz sanık Bayram S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B, mahkeme başkanının ısrarına rağmen sorulara cevap vermedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatları da sanıkların beraatini istedi.

        Bayram S. ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

        Mahkeme heyeti, Hüseyin B'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı, Bayram S'nin ise beraatine karar verdi.

        Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla ağır yaralayıp aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen Ay ise hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        Maganda yine yollarda! Cipin önünü kesip bıçakla saldırdı
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Bilirkişi heyetinin önünde silahlı çatışma çıktı!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'

        Benzer Haberler

        Karaman'da ev yangını
        Karaman'da ev yangını
        Karaman'da iş yerine silahlı saldırı
        Karaman'da iş yerine silahlı saldırı
        Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Karaman'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı
        Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı