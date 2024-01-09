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        Karaman'daki kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da amatör ligde futbol hakemliği yapan 3 genç kadın, yeşil sahalarda kariyer yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:06
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        Karaman'daki kadın futbol hakemlerinin hedefi Süper Lig'de görev almak
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da amatör ligde futbol hakemliği yapan 3 genç kadın, yeşil sahalarda kariyer yapmak istiyor.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu 23 yaşındaki Selin Say ve 23 yaşındaki Hilal Sarıçiçek ile aynı bölümde okuyan 20 yaşındaki Damla Kaçar, yeşil sahalarda hakem olarak ter döküyor.

        Birlikte çıktıkları maçlarda güzel bir uyum yakalayan üçlü, meslekte yükselip, Süper Lig'de maç yönetme hayali kuruyor.

        - Say: "Onlar için gurur kaynağıyım"

        Orta ve yan hakem olarak birçok maça çıkan Selin Say, AA muhabirine, 2 yıldır hakemlik yaptığını söyledi.

        Hakemlikten önce 5 yıl futbol oynadığını aktaran Say, "Futbolun içinden geldim. Bir sakatlık sonrası bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra hobi olarak hakemlik yapmaya karar verdim. İster istemez üzerimizde bir baskı var. 'Kadınlar bilmez, etmez...' böyle bir algı var. bunları yıkmak için çalışıyoruz. En büyük destekçim annem, babam ve ablam olmuştur. Her kararımda beni desteklerler. Onlar için gurur kaynağıyım." diye konuştu.

        Say, hakemlik kariyerinde yükselmek istediğini belirterek, "Süper Lig'de orta hakem olarak maç yönetmek istiyorum. FIFA kokartı da olabilir. Gelecek vadettiğimi söylüyorlar. İnşallah kendimi yüksek yerlerde görürüm." dedi.

        Hakemlik alanında yükselmek isteyen kadınlara korkmamaları gerektiğini aktaran genç hakem, kadınlara bu alanda daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

        - Sarıçiçek: "Her şeye rağmen ilerlemeyi düşünüyorum"

        Üç yıldır hakemlikle uğraştığını aktaran Hilal Sarıçiçek, ayrıca antrenörlük de yaptığını kaydetti.

        Ailesi ve eşinin kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan Sarıçiçek, "Hakemliği seviyorum. Her şeye rağmen ilerlemeyi düşünüyorum. Kadın olarak sahaya girdiğimizde; oyuncular olsun, seyirciler olsun, 'Biz buna baskı kurarız' tarzında üstümüze oynuyorlar ama bunları kulak ardı ediyoruz. Kararlarımızla, duruşumuzla bunlara izin vermiyoruz. İnşallah daha da yükselmeyi hedefliyorum. Bunun için de çalışmalarım var. Her zaman Galatasaray'ın maçını yönetmek istemişimdir. Böyle bir hayalim var." şeklinde konuştu.

        Sarıçiçek, hakemliğin sadece erkeklerin değil kadınların da boy gösterebileceği bir alan olduğunu, kendine inanan ve güvenen her kadının hakemlik yapabileceğini dile getirdi.

        Orta okul ve lisede futbol oynadığını, hakemliğe bir arkadaşının tavsiyesi üzerine üniversitede başladığını aktaran Damla Kaçar ise futbolu çok sevdiğini, ilerleyen süreçte üst liglerde maç yönetmek istediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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