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        Karaman'da yaptırılacak sağlık kompleksi için protokol imzalandı

        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Hizmet İstasyonu'nun bulunacağı sağlık kompleksi için protokol hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:24
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        Karaman'da yaptırılacak sağlık kompleksi için protokol imzalandı
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        Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Hizmet İstasyonu'nun bulunacağı sağlık kompleksi için protokol hazırlandı.

        Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve hayırsever iş insanı Salih Yıldırım arasında sağlık kompleksi inşası için protokol imzalandı.

        Yaklaşık 33 milyon lira maliyetle yapılacak tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarıibrahim, katkılarından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

        Törene, Sarıveliler Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, Sarıveliler Belediye Başkanı Mehmet İlgün, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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