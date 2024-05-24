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        Karaman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

        Karaman'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerinde yöresel yemekler tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:08
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        Karaman'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Karaman’da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinliklerinde yöresel yemekler tanıtıldı.

        "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Gazi Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi.

        Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Karaman'a özgü tescili ürünler sergisinin gezilmesiyle devam etti.

        Serginin ardından hazırlanan yöresel yemekler, katılımcılara ikram edildi.

        Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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