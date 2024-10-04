Karaman Valisi Çiçekli, huzurevini ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

Vali Çiçekli, huzurevinde kalan yaşlılarla ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Medeniyet ve kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyüklerin büyük rol oynadığını vurgulayan Vali Çiçekli, "Tecrübe ve bilgelikleriyle yolumuza ışık tutan, sevgileri ve öğütleriyle hayatımızı her an zenginleştiren baş tacımız ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.