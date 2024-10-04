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        Karaman Valisi Çiçekli, huzurevini ziyaret etti

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:49
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        Karaman Valisi Çiçekli, huzurevini ziyaret etti
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında Dursun Fakih Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Vali Çiçekli, huzurevinde kalan yaşlılarla ilgilenerek bir süre sohbet etti.

        Medeniyet ve kültür değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyüklerin büyük rol oynadığını vurgulayan Vali Çiçekli, "Tecrübe ve bilgelikleriyle yolumuza ışık tutan, sevgileri ve öğütleriyle hayatımızı her an zenginleştiren baş tacımız ulu çınarlarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

        Vali Çiçekli, huzurevi bahçesinde yapımı tamamlanan bocce sahasında incelemelerde bulundu.

        Ziyarete Vali Çiçekli'nin eşi Karaman Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Seval Yılmaz da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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