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        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:14
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        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mustafa B. (21) idaresindeki 01 AAB 116 plakalı hafif ticari araç, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki kavşakta Mehmet E. (20) yönetimindeki 70 ABU 715 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Şenol Ö. (23) ve Fatma B. (86) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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