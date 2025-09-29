Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı

İlçe Vaizi Mahmut Selim Bekiş ve din görevlilerinin de katıldığı ziyarette esnafa, 'Ticaret Ahlakı' konulu Hadis-i Şerif kartı hediye edildi.

Dinç, ahiliğin köklü bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çekerek, esnafın dürüstlük, yardımlaşma, dayanışma ve adalet gibi değerleri yaşatmadaki önemini vurguladı.

