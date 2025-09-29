Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı

        Kazımkarabekir İlçe Müftüsü Regaip Dinç, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 29.09.2025 - 15:37
        Karaman'da Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyareti yapıldı
        Kazımkarabekir İlçe Müftüsü Regaip Dinç, Ahilik Haftası dolayısıyla ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

        Dinç, ahiliğin köklü bir medeniyet mirası olduğuna dikkat çekerek, esnafın dürüstlük, yardımlaşma, dayanışma ve adalet gibi değerleri yaşatmadaki önemini vurguladı.

        İlçe Vaizi Mahmut Selim Bekiş ve din görevlilerinin de katıldığı ziyarette esnafa, 'Ticaret Ahlakı' konulu Hadis-i Şerif kartı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

