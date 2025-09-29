Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü

        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:38
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü
        Karaman'da otomobilinde bıçaklanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ali Erginyiğit (43) idaresindeki 70 ACJ 354 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta kaldırıma çıktı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bıçakla yaralanmış olduğu tespit edilen Erginyiğit, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili H.K. (17), gözaltına alındı.

